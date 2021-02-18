Сегодня, 18 февраля, американское космическое агентство NASA планирует высадить на Марс новый марсоход Perseverance ("Настойчивость"). Рассказываем о нем подробнее.

Об этом пишет BBC.

Марсоход Perseverance создан на базе конструкции своего предшественника “Curiosity”, но он оснащен расширенным комплектом научных инструментов – в том числе 23 камерами и двумя микрофонами, которые должны будут впервые записать звуки на Марсе.

Вместе с ним в экспедицию на Красную планету отправился беспилотный летательный аппарат Mars Helicopter.

Perseverance и Helicopter будут работать в кратере Езеро, где ранее располагалась речная дельта и можно найти глинистые минералы и карбонаты, которые могли образоваться в присутствии жидкой воды и сохранить следы древней марсианской жизни. Кроме того, марсоход будет изучать климат Марса, собирать пробы образов грунта для последующей доставки на Землю и сможет опробовать технологии, которые используют в ходе будущих пилотируемых полетов к Марсу, такие как получение кислорода из атмосферы.

На сегодняшний день это самый большой и технически совершенный вездеход, отправленный к поверхности планеты. В NASA надеются, что эти исследования подготовят почву для дальнейших миссий на Марс и на Луну.

Критическая фаза начнется не ранее 22:30 (по киевскому времени), момент посадки – в 22:55.

Марсоход погрузится в разреженный воздух со скоростью более 20000 км/ч, и к тому времени, как он достигнет поверхности, ему придется снизить скорость до близкой к пешеходной. Этот момент инженеры NASA полушутя называют “семью минутами ужаса”.

Защитная капсула робота будет выполнять большую часть работы по уменьшению скорости входа, но для последних трех минут торможения и размещения на поверхности потребуются сверхзвуковой парашют и реактивный ракетный ранец, или “Небесный кран”.

Инженеры будут следить за работой центра управления полетом в Лаборатории реактивного движения в Пасадене, Калифорния.

Телеметрия с марсохода во время его спуска будет ретранслироваться с пролетающего спутника – Mars Reconnaissance Orbiter. Команда также будет прослушивать серию сигналов с низким уровнем данных, исходящих непосредственно от самого робота.