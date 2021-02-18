Об этом сообщает Space, трансляцию ведет YouTube-канал NASA.

Приземление запланировано на 20:55 по Гринвичу (01:00 19 февраля по киевскому времени).

Главная задача Perseverance – поиск на Марсе следов бактериальной жизни.

Эта миссия – решающий и поворотный момент в исследовании NASA Красной планеты, поскольку марсоход доставит наиболее значимые образцы Марса для будущей миссии по возврату на Землю, если все пойдет по графику.