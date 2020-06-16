Об этом сообщается на сайте NASA.

Фото были сделаны 5 июня 2020 года спустя 75 минут после солнечного заката на Марсе (на 2784-й марсианский день миссии Curiosity).

В агентстве уточнили, что марсоход сделал две отдельных фотографии Земли и Венеры. Впоследствии их объединили в один кадр, чтобы создать панорамное изображение.

Полученный кадр наглядно демонстрирует, как же далеко марсоход находится от “дома”.

Земля и Венера видны на фото как небольшие точки света в небе над Красной планетой. Как объясняют в NASA, они кажутся лишь маленькими тусклыми точками из-за расстояния и поднятой марсианской пыли. Обычно же планеты с поверхности Марса кажутся яркими звездами.

В левом нижнем углу снимка можно заметить часть скалы под названием Башня Бьютта (Tower Butte), которую марсоход исследует уже больше года.

С момента приземления на Красную планету в 2012 году Curiosity прислал на Землю снимки синих марсианских закатов и пролетающих астероидов. Он также смог сфотографировать Меркурий и два спутника Марса — Фобос и Деймос.

СПРАВКА. Curiosity представляет собой автономную химическую лабораторию. Аппарат должен пройти десятки километров и провести полноценный анализ марсианских почв и компонентов атмосферы. Для выполнения контролируемой и более точной посадки использовались вспомогательные ракетные двигатели. Запуск Curiosity к Марсу состоялся 26 ноября 2011 года, мягкая посадка на поверхность Марса — 6 августа 2012 года.