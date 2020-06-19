Марсоход NASA доставит на Красную планету памятную табличку в честь медиков — фото

Марсоход Perserverance Национального аэрокосмического агентства США (NASA) доставит на поверхность Марса памятную табличку в знак уважения медикам, которые борются с пандемией COVID-19.

Об этом сообщили в Лаборатории ракетного движения NASA.

Как отметили в NASA, команда миссии Mars 2020 “остро осознает самоотверженность и напряженную работу людей в медицинском сообществе по всему миру во время пандемии”.

В знак уважения к работникам медицины на марсоход Perseverance, который в следующем месяц отправится на Марс с целью исследовать геологию места приземления — кратера Джезеро, прикрепили алюминиевую табличку. На ней изображены Земли и посох Асклепия — символ медицины. Ее размеры — 8 на 13 см.