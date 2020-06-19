Марсоход NASA доставит на Красную планету памятную табличку в честь медиков — фото

Об этом сообщили в Лаборатории ракетного движения NASA.
Как отметили в NASA, команда миссии Mars 2020 “остро осознает самоотверженность и напряженную работу людей в медицинском сообществе по всему миру во время пандемии”.
В знак уважения к работникам медицины на марсоход Perseverance, который в следующем месяц отправится на Марс с целью исследовать геологию места приземления — кратера Джезеро, прикрепили алюминиевую табличку. На ней изображены Земли и посох Асклепия — символ медицины. Ее размеры — 8 на 13 см.
“Мы хотели продемонстрировать нашу признательность тем, кто поставил под угрозу свое личное благополучие на благо других. Мы надеемся, что когда будущие поколения отправятся на Марс и встретятся с нашим марсоходом, они вспомнят, что на Земле в 2020 году были такие люди”, — отметил заместитель руководителя проекта Perseverance Мэтт Уоллес.
- Накануне NASA отложило еще на три дня отправление марсохода Perseverance на Марс из-за дефекта с оборудованием наземных систем.
- Ранее президент США Дональд Трамп распорядился выделить дополнительно 1,6 млрд долларов на освоение Луны и Марса. Финансирование получит NASA.