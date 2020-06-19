Covid-19 Украина

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Марсоход NASA доставит на Красную планету памятную табличку в честь медиков — фото

Марсоход Perserverance Национального аэрокосмического агентства США (NASA) доставит на поверхность Марса памятную табличку в знак уважения медикам, которые борются с пандемией COVID-19.

Пятница, 19 июня 2020, 20:05

Об этом сообщили в Лаборатории ракетного движения NASA.

Как отметили в NASA, команда миссии Mars 2020 “остро осознает самоотверженность и напряженную работу людей в медицинском сообществе по всему миру во время пандемии”.

В знак уважения к работникам медицины на марсоход Perseverance, который в следующем месяц отправится на Марс с целью исследовать геологию места приземления — кратера Джезеро, прикрепили алюминиевую табличку. На ней изображены Земли и посох Асклепия — символ медицины. Ее размеры — 8 на 13 см.

“Мы хотели продемонстрировать нашу признательность тем, кто поставил под угрозу свое личное благополучие на благо других. Мы надеемся, что когда будущие поколения отправятся на Марс и встретятся с нашим марсоходом, они вспомнят, что на Земле в 2020 году были такие люди”, — отметил заместитель руководителя проекта Perseverance Мэтт Уоллес.

Теги: NASA, Марс, медики

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