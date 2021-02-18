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Марсоход Perseverance успешно высадился на Красную планету: видео

Ровер NASA Perseverance благополучно приземлился на Марсе после путешествия на расстояние более 400 миллионов км от Земли.

Четверг, 18 февраля 2021, 23:37

Трансляцию приземления вел YouTube-канал NASA.

Perseverance покинул Землю более полгода назад. Ракета Atlas V запустила аппараты миссии “Марс-2020” – ровер Perseverance и первый внеземной вертолет Ingenuity — в июле 2020 года.

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Ровер преодолел непростой путь длиной более 400 млн километров и совершил успешную посадку на Марсе.

Вот первое, что он увидел:

А так успешную посадку встречали в NASA:

Эта миссия – решающий и поворотный момент в исследовании NASA Красной планеты, поскольку марсоход доставит наиболее значимые образцы на Землю, если все пойдет по графику.

Марсоход исследует кратер Джезеро, место, где 3,9 млрд лет назад располагалось озеро, в поисках ископаемых микроорганизмов в скалах и почве. На это й него должно уйти порядка 10 лет.

  • Ранее сообщалось, что зонд “Hope” (“Надежда”) из ОАЭ, который был успешно выведен на орбиту Марса на прошлой неделе, прислал свой первый снимок Красной планеты.
Теги: NASA, Perseverance, видео, Марс, марсоход

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