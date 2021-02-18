Марсоход Perseverance успешно высадился на Красную планету: видео

Ровер NASA Perseverance благополучно приземлился на Марсе после путешествия на расстояние более 400 миллионов км от Земли.

Трансляцию приземления вел YouTube-канал NASA.

Perseverance покинул Землю более полгода назад. Ракета Atlas V запустила аппараты миссии “Марс-2020” – ровер Perseverance и первый внеземной вертолет Ingenuity — в июле 2020 года.

Ровер преодолел непростой путь длиной более 400 млн километров и совершил успешную посадку на Марсе.

Вот первое, что он увидел:

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

А так успешную посадку встречали в NASA:

Эта миссия – решающий и поворотный момент в исследовании NASA Красной планеты, поскольку марсоход доставит наиболее значимые образцы на Землю, если все пойдет по графику.

Марсоход исследует кратер Джезеро, место, где 3,9 млрд лет назад располагалось озеро, в поисках ископаемых микроорганизмов в скалах и почве. На это й него должно уйти порядка 10 лет.