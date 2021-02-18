Марсоход Perseverance успешно высадился на Красную планету: видео

Трансляцию приземления вел YouTube-канал NASA.
Perseverance покинул Землю более полгода назад. Ракета Atlas V запустила аппараты миссии “Марс-2020” – ровер Perseverance и первый внеземной вертолет Ingenuity — в июле 2020 года.
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Ровер преодолел непростой путь длиной более 400 млн километров и совершил успешную посадку на Марсе.
Вот первое, что он увидел:
Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X
— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021
А так успешную посадку встречали в NASA:
Behold! @NASAPersevere's first image after completing her #CountdownToMars: pic.twitter.com/pBFNk62zfi
— NASA (@NASA) February 18, 2021
Эта миссия – решающий и поворотный момент в исследовании NASA Красной планеты, поскольку марсоход доставит наиболее значимые образцы на Землю, если все пойдет по графику.
Марсоход исследует кратер Джезеро, место, где 3,9 млрд лет назад располагалось озеро, в поисках ископаемых микроорганизмов в скалах и почве. На это й него должно уйти порядка 10 лет.
- Ранее сообщалось, что зонд “Hope” (“Надежда”) из ОАЭ, который был успешно выведен на орбиту Марса на прошлой неделе, прислал свой первый снимок Красной планеты.