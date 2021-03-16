Об этом сообщает пресс-служба “Евросолидарности“.
“87 округ сегодня стал своеобразным полем борьбы за Украину, на котором столкнулись олигархи в лице партнера Коломойского Александра Шевченко, выдвиженца от власти зеленых дилетантов Василий Вирастюк, и представители патриотических сил – Руслан Кошулинский из “Свободы” и я, Маруся Звиробий-Беленькая от “Европейской Солидарности”. Понимая, что своим противостояния мы с Кошулинский можем открыть дорогу представителям олигархов в Верховную Раду, я приняла решение поддержать представителя патриотических сил Руслан Кошулинский и напомнить всем представителям политических сил, Украина превыше всего”, – сообщила кандидат от “ЕС”.
В свою очередь ВО “Свобода” поздравило заявление кандидата Маруси Звиробий: “Это решение является демонстрацией нашей общей позиции о начале объединительного процесса проукраинских патриотических сил, в частности “ЕС” и “Свободы”, перед угрозой пророссийского и олигархического реванша”.
Ранее #Буквам в ЦИК сообщили о том, что Звиробий снимается с выборов.
- Довыборы в Верховную Раду на 87 округе назначили на воскресенье, 28 марта 2021 года. Потребность в их проведении возникла после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андриевич (после избрания на местных выборах мэром Надвирной).
- По указанному округу также баллотируются представитель партии “За будущее” Александр Шевченко (экс-директор туристического комплекса “Буковель”) представитель “Свободы” Руслан Кошулинский; бывший заместитель министра доходов и сборов и экс-глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.
- Партия “Слуга народа” официально выдвинула спортсмена Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду Украины. Вирастюк будет баллотироваться по 87-му округу (Ивано-Франковская область). По 50-му округу (Донецкая область) “слуги” выдвигают на довыборах главу Покровской РГА Андрея Бондаренко.