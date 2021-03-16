Кандидат от "Европейской Солидарности" в 87-м округе на Прикарпатье Маруся Звиробий-Беленькая снимает свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского.

Об этом сообщает пресс-служба “Евросолидарности“.

“87 округ сегодня стал своеобразным полем борьбы за Украину, на котором столкнулись олигархи в лице партнера Коломойского Александра Шевченко, выдвиженца от власти зеленых дилетантов Василий Вирастюк, и представители патриотических сил – Руслан Кошулинский из “Свободы” и я, Маруся Звиробий-Беленькая от “Европейской Солидарности”. Понимая, что своим противостояния мы с Кошулинский можем открыть дорогу представителям олигархов в Верховную Раду, я приняла решение поддержать представителя патриотических сил Руслан Кошулинский и напомнить всем представителям политических сил, Украина превыше всего”, – сообщила кандидат от “ЕС”.

В свою очередь ВО “Свобода” поздравило заявление кандидата Маруси Звиробий: “Это решение является демонстрацией нашей общей позиции о начале объединительного процесса проукраинских патриотических сил, в частности “ЕС” и “Свободы”, перед угрозой пророссийского и олигархического реванша”.

Ранее #Буквам в ЦИК сообщили о том, что Звиробий снимается с выборов.