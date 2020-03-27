Украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) считает, что консульство в России относится к ней предвзято и не хочет помогать вернуться в страну в условиях карантина из-за коронавируса.

Свое возмущение она высказала в Instagram на личной странице.

Накануне у певицы были концерты в России. Теперь, когда она решила вернуться в Украину, после сообщений о прекращении железнодорожного, авиационного и пассажирского сообщения, обратилась за помощью к консульству.

После того как артистка не получила ответы на интересующие ее вопросы, то обвинила украинское консульство в предвзятом отношении, назвав его “конченым” и сказав, что ей недостаточно помогают.

“Я просто в шоке! Дозванивалась в украинское консульство, чтобы мне объяснили, как добраться домой, и это наиболее “конченое” консульство, которое может быть. Девушка-оператор просто сбрасывает, даже не берут трубку. Почему в других странах своих граждан защищают, а в нашей ж*пу вытирают. Это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые находятся в России. И б***ть, у меня такой паспорт, как у вас, и такие же права мне гарантированные Конституцией, как и вам. Если вы не можете работать нормально, то не работает. И дело не в том, что я возмущаюсь, чтобы меня вернули домой. Я просто звоню, как обычный человек, чтобы узнать, когда можно вернуться, а мне не предоставляют информацию”, – пожаловалась MARUV.

Также она сказала, что выехать из России вовремя не могла по объективным причинам. По ее словам, в консульстве ей сказали, что “все, кто хотел уехать, уже уехал”.