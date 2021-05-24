Про це повідомляється на сайті студії.

Кінострічка “Вічні” заснована на коміксах видавництва Marvel Comics. Фільм спродюсований Marvel Studios з Walt Disney Studios Motion Pictures у ролі дистриб’ютора.

Режисером фільму є оскароносна Хлоя Чжао (вона була режисером стрічки “Земля кочівників”, за який отримала “Оскар”).

Головні ролі у фільмі зіграли: Анджеліна Джолі, Річард Медден, Кіт Герінґтон, Сальма Хаєк, Джемма Чан, Кумейл Нанджіані та інші.

Фільм “Eternals” розповість про представників безсмертної інопланетної раси (“Вічних”), які не одну тисячу років наставляли людство на шлях істинний. Увесь цей час вони таємно жили на Землі.

Проте їм доведеться порушити власний принцип “ніколи не втручатися” й об’єднатися для захисту людства, оскільки на Землю прибувають їх найдавніші вороги Девіанти.

“Ми спостерігали і наставляли. Ми допомагали їм розвиватись і бачили, як вони творять дива. За всі ці роки ми ніколи не втручалися, аж дотепер”, – говорить у трейлері голос за кадром.

Прем’єра стрічки запланована на початок листопада 2021 року.