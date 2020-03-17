Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Фото было сделано 17 февраля 2020 года, во время последнего сближения космического аппарата с планетой-гигантом.

Отмечается, что Юпитер является не только крупнейшей планетой, вращающейся вокруг Солнца, но и содержит вдвое больше материалов, чем все другие объекты в Солнечной системе, включая все планеты, луну, астероиды и кометы.

“В то время как наиболее распространенные элементы вселенной, водород и гелий, составляют большую часть массы Юпитера, поразительные облака, которые видны наверху его атмосферы, состоят в основном из аммиака и сероводорода”, – добавили в NASA.

Это фото представляет собой композицию из четырех изображений, полученных с помощью имидж-камеры JunoCam и собранных ученым Кевином М. Гиллом. Изображения были сделаны 17 февраля 2020 года, между 10:31 и 11:00 по тихоокеанскому времени (1:31 и 2:00 по восточному поясному времени). В течение этого времени космический корабль находился на расстоянии примерно от 30 700 до 62 400 миль (49 500 и 100 400 км) от вершин облаков планеты, в широтах между 50 и 68 градусами юга.