Об этом сообщает Bloomberg.

Состояния Маска составляет 128 млрд долларов. По итогам торговой сессии 23 ноября, акции Tesla подорожали на 6,58%, а капитализация компании Илона Маска приблизилась к 500 миллиардам долларов.

Основатель Facebook Марк Цукерберг, который ранее входил в тройку лидеров, сейчас занимает пятое место. Его состояние оценивается в 102 млрд долларов.

Лидером рейтинга по-прежнему остается глава Amazon Джефф Безос (182 млрд долларов).