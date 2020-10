Об этом он сообщил во время общения с подписчиками в Twitter.

Еще в конце 2014 года Маск заявлял, что ведутся разработки нового зарядного устройства, которое должно было выдвигаться из стены и само подключаться к автомобилю.

Btw, we are actually working on a charger that automatically moves out from the wall & connects like a solid metal snake. For realz.

— Elon Musk (@elonmusk) December 31, 2014