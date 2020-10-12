Сооснователь Tesla Motors Илон Маск подтвердил, что компания не отказалась от идеи создания роботизированной змеевидной системы зарядки для авто.

Об этом он сообщил во время общения с подписчиками в Twitter.

Еще в конце 2014 года Маск заявлял, что ведутся разработки нового зарядного устройства, которое должно было выдвигаться из стены и само подключаться к автомобилю.

Btw, we are actually working on a charger that automatically moves out from the wall & connects like a solid metal snake. For realz. — Elon Musk (@elonmusk) December 31, 2014

В августе 2015 года Tesla опубликовала ролик, на котором можно увидеть прототип зарядного устройства. Новинка внешним видом напоминала роботизированную змею, из-за чего получила соответствующее прозвище.

В видео продемонстрирован принцип подключения “змеи” к Tesla Model S.

По состоянию на октябрь 2020 года анонсированное новое зарядное устройство все еще не было представлен.

Маск заверил, что оно появится, однако не сообщил, когда именно.

Yes, we will play sexy snake jazz 🤣 — Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2020

Также Маск в шутку отметил, что установка будет проигрывать “сексуальный змеиный джаз”.