Об этом он сообщил во время общения с подписчиками в Twitter.

Еще в конце 2014 года Маск заявлял, что ведутся разработки нового зарядного устройства, которое должно было выдвигаться из стены и само подключаться к автомобилю.

В августе 2015 года Tesla опубликовала ролик, на котором можно увидеть прототип зарядного устройства. Новинка внешним видом напоминала роботизированную змею, из-за чего получила соответствующее прозвище.

В видео продемонстрирован принцип подключения “змеи” к Tesla Model S.

По состоянию на октябрь 2020 года анонсированное новое зарядное устройство все еще не было представлен.

Маск заверил, что оно появится, однако не сообщил, когда именно.

Также Маск в шутку отметил, что установка будет проигрывать “сексуальный змеиный джаз”.

  • Электромобиль Tesla Roadster, который ранее запустили в космос, как нагрузку во время тестового запуска ракеты SpaceX Falcon Heavy, впервые сблизился с Марсом. 