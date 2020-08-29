Глава компаний SpaceX и Tesla Маск проводит презентацию чипа Neuralink — мозгового имплантата, который позволит слушать музыку без наушников и многое другое.

Об этом сообщают #Буквы.

Сегодня, 29 августа, Маск представляет новую технологию от компании Neuralink, соучредителем которой он является.

Речь идет о специальном чипе, который подключается к мозгу. Ранее Маск рассказывал, что имплантация чипа от Neuralink будет такой же простой, как лазерная хирургия глаза. С виду чип будет похож на швейную машинку, которая “прошивает мозг и устанавливает чип на какую-то определенную глубину для интеграции с нейронами”.

Цель чипов — помочь людям с неврологическими и моторными расстройствами. С их помощью собираются помочь людям бороться с депрессией, шизофренией и деменцией.

Кроме того, по словам Маска, чип будет способен передавать сигналы мозга по Bluetooth, позволяя испытуемым управлять компьютером или контролировать активность своего мозга.

Первая заявленная функция мозговых чипов — трансляция музыки.

Трансляция презентации технологии будет доступна на YouTube с 1:00 по киевскому времени.