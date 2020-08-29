Об этом сообщают #Буквы.
Сегодня, 29 августа, Маск представляет новую технологию от компании Neuralink, соучредителем которой он является.
Речь идет о специальном чипе, который подключается к мозгу. Ранее Маск рассказывал, что имплантация чипа от Neuralink будет такой же простой, как лазерная хирургия глаза. С виду чип будет похож на швейную машинку, которая “прошивает мозг и устанавливает чип на какую-то определенную глубину для интеграции с нейронами”.
Цель чипов — помочь людям с неврологическими и моторными расстройствами. С их помощью собираются помочь людям бороться с депрессией, шизофренией и деменцией.
Кроме того, по словам Маска, чип будет способен передавать сигналы мозга по Bluetooth, позволяя испытуемым управлять компьютером или контролировать активность своего мозга.
Первая заявленная функция мозговых чипов — трансляция музыки.
Трансляция презентации технологии будет доступна на YouTube с 1:00 по киевскому времени.
- В ноябре Маск представил бронированный электрический пикап Cybertruck с футуристическим дизайном. Во время презентации помощник Маска бросил шарик в стекло пикапа, стоявшего на сцене, а оно сильно треснуло.