Основатель компании SpaceX, PayPal, Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер, генеральный директор и председатель совета директоров Tesla Inc. Маск сравнил биткоин с фиатнимы деньгами.

Об этом он написал в своем Twitter.

“Bitkoin почти такое же дерьмо, как и фиатные деньги”, – заявил Маск.

Фиатные или фидуциарные деньги – это привычные средства оплаты, обычные бумажные купюры, деньги на банковских картах. Это, например, гривна, доллар или евро, чью номинальную стоимость устанавливает и гарантирует государство.

В следующем посте он похвалил конкурента биткоина – криптовалюту Dogecoin. Маск написал своим 40 млн подписчикам: “Одно слово: Doge”.

Маск запостил также мэм, в котором показывается, как он пытается сопротивляться инвестированию в биткоины, чем вызвал бурную реакцию пользователей.

Генеральный директор Microstrategy Майкл Сейлор посоветовал основателю Tesla Маск инвестировать в криптовалюту именно в данный момент, когда цена биткоина растет.

Он намекнул, что, вложив деньги в монету, Маск предоставит своим инвесторам огромную услугу. Он отметил, что, если Tesla инвестирует в биткоины, другие компании из индекса S & P 500 последуют его примеру и это может привести к притоку в биткоины $1 триллиона.

“Возможны ли вообще такие крупные сделки?” – Маск написал в ответ Сейлору.

Многие люди заверили его, что это так, а также Сейлор, который сказал, что приобрел биткоины на сумму более 1,3 миллиарда долларов.

Сейлор написал, что готов поделиться своими идеями с Маском оффлайн, добавив, что совет будет предоставляться “от одного ученого-ракетчика другому”.