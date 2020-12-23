Инженер и предприниматель Илон Маск рассказал, что в трудные для Tesla времена предлагал главе Apple Тиму Куку купить компанию по производству электрокаров.

Об этом он написал в Twitter.

“В самые мрачные дни работы над программой по разработке и выпуску электромобилей Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla компанией Apple (за одну десятую ее стоимости на сегодняшний день). Он отказался от встречи”, — написал он.

По словам Маска, Apple могла купить Tesla в десять раз дешевле, чем компания стоит сейчас. По состоянию на 23 декабря ее рыночная капитализация составляет 606,98 млрд.

В Apple заявление Маска комментировать отказались.

Твиты Маска были в том числе и ответом на слухи о выпуске компанией Apple собственного автомобиля. 21 декабря источники агентства Reuters заявили, что Apple к 2024 году планирует разработать аккумулятор для автомобиля собственной конструкции, который представляет собой большую одноэлементную батарею. Тем не менее не уточняется, о каком типе авто (электромобиль или обычный, с двигателем внутреннего сгорания) идет речь.