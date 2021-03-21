Генеральный директор Tesla Илон Маск опровергает обвинения, что автомобили его компании используются для слежки в Китае.

Об этом сообщает телерадиокомпания BBC.

Комментарий Маска последовал в ответ на сообщения о том, что китайские военные запретили использование автомобилей Tesla на своих объектах.

Военные выразили обеспокоенность по поводу данных, которые собирают камеры, установленные в автомобилях.

В ответ Маск сказал, что, если компания действительно будет заниматься шпионажем, то “негативные последствия для этой компании будут чрезвычайно тяжелыми”.

“У нас есть очень сильный стимул сохранять конфиденциальность любой информации. Если Tesla будет использовать автомобили для шпионажа в Китае или где-либо еще, нас отключат”, – сказал Маск влиятельному китайскому бизнес-форуму.

Китай является крупнейшим рынком для Tesla после США, на него в 2020 году пришлось около четверти мировых продаж.

Напомним, что отношения между Китаем и США – двумя крупнейшими экономиками мира – самые напряженные в течение многих лет.