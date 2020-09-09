Во вторник, 8 сентября, акции компании Tesla обвалились на 21%. Гендиректор компании Маск потерял $16,5 млрд и опустился на 10 место в рейтинге Forbes.

Об этом свидетельствуют данные счетчика Forbes Real-Time Billionaires.

По данным Bloomberg, во время торгов 8 сентября акции Tesla обвалились почти на 21% до $330,21. Этому предшествовало то, что компания не попала в список S& P500, в который включены 505 избранных публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию и торгующих на фондовых биржах США.

Из-за падения стоимости акций, как показывает счетчик Forbes, Маск потерял $16,5 млрд. Таким образом, сегодня его состояние составляет $71,4 млрд. Теперь бывший лидер списка самых богатых людей мира замыкает первую десятку.