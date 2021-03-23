Компания Space X Илона Маска высадит свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года.

Об этом Маск заявил во вторник, 23 марта, информирует агентство Reuters.

Отмечается, что в феврале космическая компания собрала около 850 млн долларов собственного капитала для реализации этого проекта. Space X планирует развивать его, несмотря на то, что прототип ракеты Starship взорвался во время испытательного запуска.

“Space X приземлит свои ракеты Starship на Марс задолго до 2030 года”, – пообещал Маск.

По его словам, первый орбитальный полет запланирован на конец 2021 года. Маск сообщил, что намерен доставить японского миллиардера Юсаку Маедзаву на Луну в 2023 году.

Напомним, что в августе 2020 года Starship SN5 (пятый серийный испытательный аппарат) с двигателем Raptor совершил первый полет на 150 метров. Предыдущие четыре прототипа разрушались на более ранних этапах испытаний. В сентябре Starship SN6 вновь поднялся на высоту 150 метров.

8 декабря компания SpaceX на последней секунде прервала тестовый запуск прототипа космического корабля Starship.