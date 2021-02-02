Илон Маск заявил, что покидает Twitter, но временно

Об этом он написал на своей Twitter-странице.
“На время выключу Twitter”, – написал Маск.
При этом бизнесмен не объяснил причины этого решения и не уточнил временной промежуток.
Твит Маска набрал уже более 253 тысяч лайков.
Напомним, что основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, что успешно чипировал обезьяну и теперь она может играть в видеоигры. Маск объяснил, что целью технологии чипирования является устранение последствий травм головного и спинного мозга и возвращение пациентам утраченных способностей.
- Ранее сообщалось, что Илон Маск спровоцировал рост курса Bitcoin, добавив в описание своего аккаунта хэштег #bitcoin.