Илон Маск заявил, что покидает Twitter, но временно

Об этом он написал на своей Twitter-странице.

“На время выключу Twitter”, – написал Маск.

При этом бизнесмен не объяснил причины этого решения и не уточнил временной промежуток.

Твит Маска набрал уже более 253 тысяч лайков.

Напомним, что основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, что успешно чипировал обезьяну и теперь она может играть в видеоигры. Маск объяснил, что целью технологии чипирования является устранение последствий травм головного и спинного мозга и возвращение пациентам утраченных способностей.