Директор и основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что готов к аресту из-за того, что его завод в Калифорнии возобновил работу, несмотря на запрет властей.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

В понедельник исполнительный директор Tesla Inc Илон Маск заявил, что возобновляет производство на заводе в Калифорнии, игнорируя приказ о запрете работы. Маск добавил, что готов к аресту из-за своего решения.

Маск сообщил, что производство возобновится в понедельник.

“Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я”, – сказал он.

Маск пригрозил перенести производство из Калифорнии в Техас или Неваду, так как в других штатах разрешена деятельность предприятий исходя из исторического уровня безработицы, вызванной эпидемией коронавируса.