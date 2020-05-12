Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
В понедельник исполнительный директор Tesla Inc Илон Маск заявил, что возобновляет производство на заводе в Калифорнии, игнорируя приказ о запрете работы. Маск добавил, что готов к аресту из-за своего решения.
Маск сообщил, что производство возобновится в понедельник.
“Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я”, – сказал он.
Маск пригрозил перенести производство из Калифорнии в Техас или Неваду, так как в других штатах разрешена деятельность предприятий исходя из исторического уровня безработицы, вызванной эпидемией коронавируса.
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