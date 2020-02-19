Об этом Маск написал в комментариях на своей странице в Twitter.

О своей покупке Гейст заявил в интервью с блогером Маркесом Браунли вышедшем на прошлой неделе. Тот задал бизнесмену вопрос касательно изменения климата и способах борьбы с ним за счет использования экологически чистых товаров.

В качестве примера Гейтс привел компанию Tesla, которая использует альтернативные источники энергии в промышленных масштабах. При этом он добавил, что сам отдал предпочтение не электрокару от калифорнийской марки, а новому электрическому спортседану Porsche Taycan Turbo.

“Я только что получил Porsche Taycan – это премиальная модель, но это очень, очень крутой электромобиль”, – сказал он.

При этом один из богатейших людей планеты признал, что электромобили все еще очень дороги (начальная цена модели Porsche Taycan Turbo S — $185 000) и беспокоят потребителей тем, что их пробег без подзарядки ограничен, а сама подзарядка занимает слишком много времени по сравнению с заправкой обычного автомобиля.

В свою очередь Маск, отвечая в Twitter на вопросы подписчиков, почему миллиардер приобрел не электромобиль Tesla, отметил: “Мои разговоры с Гейтсом были неутешительными (если честно)”.