Ношение очков и медицинской маски одновременно приводит к запотеванию стекол. Но, имеются советы, как этого избежать.

Об этом идет речь в материале американского издания Wall Street Journal.

Маска стала неотъемлемым аксессуаром. Одновременное ношение маски и очков затруднительно – во время дыхания потеют линзы.

“Все, кто носит очки, знают эту проблему: стекла запотевают, когда вы одновременно носите очки и маску. Это не только неудобство, но и угроза безопасности”, – пишет The Wall Street Journal.

Из-за этого нередко приходится снимать очки и протирать линзы или ждать пока конденсат уйдет сам по себе.

Вот несколько советов от клиники Кливленда, как справляться с этой проблемой:

Убедитесь, что маска вам подходит и располагается на лице в правильной позиции – прикрывает нос и не дает теплому воздуху выйти наружу. Купите маску, которая подходит под ваше лицо.

Протрите стекла мыльной водой и тряпкой — эти два предмета обязательно должны быть у вас под рукой. Нанесите мыльную воду на очки.

Уплотните маску очками. Натяните маску выше на нос и используйте очки, чтобы закрепить маску и не попадал теплый воздух.

Используйте ленту, чтобы зафиксировать маску на носу и щеках. Для этого используйте только спортивную или медицинскую ленту, чтобы не вызывать раздражения.