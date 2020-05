Об этом сообщают #Буквы.

Накануне американский телеканал CNBC выпустил материал “У Илона Маска сложные отношения с сообществом ИИ”. В материале изложено мнение нескольких представителей ИИ-сообщества (пожелавших остаться анонимными) о предпринимателе и его громких заявлениях об опасности разработок в этой отрасли.

Авторы статьи обратили особое внимание на непоследовательность Маска в отношении к ИИ. Так в 2014 году он заявлял, что человечество должно быть осторожным при разработке ИИ и в шутку упоминал историю о Терминатора, как иллюстрацию того, что может быть в случае, если люди ошибутся.

В том же году Маск стал одним из первых инвесторов DeepMind — одной из крупнейших компаний по разработке искусственного интеллекта, расположенной в Великобритании. После приобретения DeepMind Маск снова публично заявлял, что ИИ опасен, и сравнивал технологию с ядерным оружием.

После публикации материала CNBC в Twitter разгорелась дискуссия. Журналист издания The Verge Джеймс Винсент отметил, что показательно, что все собеседники CNBC пожелали остаться анонимными. Он выразил мнение, что Маск привлекает и поощряет своим поведением “самых популярных тупиц в Интернете”.

telling that the sources in this story all asked to stay anonymous — Musk attracts (and actively encourages through his own behavior) some of the loudest and most entitled arseholes on the internet https://t.co/xGzPSbweWi

— James Vincent (@jjvincent) May 13, 2020