Центры по контролю и профилактике заболеваний США ранее пересмотрели свои руководства по защите от коронавируса, рекомендовав людям выходить на улицу в хлопковых масках. Это привело к появлению нового мегамаркета в одночасье. Теперь дизайнеры принялись выпускать модные и стильные маски.

Об этом пишет издание Highsnobiety.

Довольно странно воспринимать маску для лица как тенденцию, учитывая, что люди носят их, потому что не хотят подхватить опасный вирус. Они не являются обязательным аксессуаром, но могут минимизировать заражение коронавирусом.

Сейчас дизайнерские маски на пике популярности в западном мире. В Азии они долгое время были частью повседневного гардероба.

Интернет-продавец StockX рассказал, как впервые наблюдал рост продаж дизайнерских масок в начале марта. Посмотрев на 117 наименований масок для лица и проанализировав активность покупателей в течение первых трех недель пикового периода пандемии (с 12 марта), StockX обнаружил, что 90% масок выросли в цене при перепродаже, в то время как объем продаж вырос на 80%. Кроме того, общий объем продаж масок увеличился на 75%, а общие расходы на маски увеличились на 167%.

В StockX отмечает, что производитель масок Off-White почти удвоил цену перепродажи с начала марта и утроил свою цену с января.

Маска BAPE Camo, выпущенная в марте во время пандемии, в три раза выросла в цене менее чем за три недели.

Highsnobiety / Paul Jeong

Как пишет издание Highsnobiety, маски для лица могут быть не менее популярны, чем кроссовки. Если половина населения США купит хотя бы одну маску, то это будет равняется примерно 165 миллионам продаж. А это много денег. Кроме того, мир сейчас находится на ранних стадиях пандемии, а это означает, что спрос, естественно, будет только расти и маски вполне могут стать частью повседневной одежды.

В этом году защитные маски можно было увидеть даже на Парижской неделе моды: они появились, в частности, в коллекции Marine Serre, которая создала серию масок с фильтрами совместно с брендом Airinum Гвинет Пэлтроу. Первая партия изделий разлетелась практически мгновенно, а по предварительному заказу следующей идет запись.

Дизайнер мужской одежды RTW Louis Vuitton Абзал Иссабеков недавно продемонстрировал свою работу под маркой Celine в Instagram.

Кроме того, американские лейблы, такие как Greg Lauren, Eric Emanuel и даже небольшая компания Birdwell из Лос-Анджелеса, разработали собственные версии масок для лица.