Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Он напомнил, что на фоне введения карантина из-за коронавируса COVID-19 закупки необходимых медицинских изделий на этой неделе были выведены из-под закона о госзакупках. Это позволит закупать товары быстрее и без тендеров.
“Теперь вопрос в том, что мы встретились с глобальным дефицитом некоторых средств индивидуальной защиты, который есть в мире. И Правительство приняло жесткие ограничения: в частности, запрет на экспорт и реэкспорт с территории Украины как хирургических масок, так и других средств индивидуальной защиты”, – подчеркнул Ляшко.
Он проинформировал, что Кабинет Министров договорился с отечественными производителями о ликвидации дефицита масок.
“И в ближайшее время мы ожидаем значительное пополнение украинского рынка в средствах индивидуальной защиты. В субботу-пятницу ожидается, что хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не во всех, но напряжение будет снято. Над этим работают все министерства, чтобы обеспечить защиту украинцев и медработников”, – отметил Ляшко.
(На видео – с 10:55)
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса.
- По состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заражения, из них 2 летальных.
- Обычные хирургические маски (голубого цвета, продающиеся в аптеке) не защищают от вируса или бактерий. Об этом #Буквам рассказал Илья Бурлаченко, ассистент кафедры внутренней медицины №2 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца.