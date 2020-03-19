Медицинские маски должны появиться в украинских аптеках уже в эту пятницу-субботу, но, возможно, не во всех.

Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он напомнил, что на фоне введения карантина из-за коронавируса COVID-19 закупки необходимых медицинских изделий на этой неделе были выведены из-под закона о госзакупках. Это позволит закупать товары быстрее и без тендеров.

“Теперь вопрос в том, что мы встретились с глобальным дефицитом некоторых средств индивидуальной защиты, который есть в мире. И Правительство приняло жесткие ограничения: в частности, запрет на экспорт и реэкспорт с территории Украины как хирургических масок, так и других средств индивидуальной защиты”, – подчеркнул Ляшко.

Он проинформировал, что Кабинет Министров договорился с отечественными производителями о ликвидации дефицита масок.

“И в ближайшее время мы ожидаем значительное пополнение украинского рынка в средствах индивидуальной защиты. В субботу-пятницу ожидается, что хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не во всех, но напряжение будет снято. Над этим работают все министерства, чтобы обеспечить защиту украинцев и медработников”, – отметил Ляшко.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/iZCuCa4gK8c?start=655" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

(На видео – с 10:55)