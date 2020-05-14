Европейская комиссия предлагает обязать путешественников носить защитные маски и иметь при себе минимум багажа.

Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее предложения в ЕК обнародовали 13 мая. Цель таких нововведений – возродить безопасный туризм, который остановился из-за пандемии коронавируса.

Реорганизовать процесс путешествия придется во многих отраслях.

В частности, авиакомпаниям и аэропортам предложат изменить процесс регистрации на рейс, а также оформление и выдачу багажа. Это будет сделано для того, чтобы избежать большого скопления людей.

Чтобы минимизировать количество контактов внутри самолетов, пассажиры смогут покупать что-либо только с помощью банковской карты. Также их будут просить минимизировать количество движений по салону и поменьше контактировать с бортпроводниками.

Такие предложения останутся на уровне рекомендаций, то есть не будут обязательными, но в будущем могут стать основой для дальнейших действий правительств и авиакомпаний, когда карантинные ограничения будут сняты.

При этом, в рекомендациях ничего не указано относительно того, как будут осуществляться авиаперелеты. Как известно, чтобы полет был прибыльным, все места в самолете должны быть заняты. Потому организовывать полеты так, чтобы оставлять много свободных мест из соображений безопасности для сохранения социальной дистанции – нереально. Пока что в ЕК указали только на необходимость вентиляции и минимизацию движений в салоне.

Предполагается, что в последующих отчетах Европейского агентства по авиационной безопасности и Европейского центра по контролю за заболеваниями эти протоколы будут рассмотрены более подробно в ближайшие несколько недель.

В Ryanair заявили, что пассажиры будут спрашивать разрешение выйти туалет, чтобы не было очередей.