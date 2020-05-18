Рекомендации указаны в постановлении Главного санитарного врача Украины.

– Всем работникам транспорта в начале рабочей смены должна быть измерена температура. Работники с температурой выше 37,2 градуса или имеющие другие признаки респираторных заболеваний не допускаются к выполнению обязанностей.

– Водители, кондукторы и все члены экипажа транспортного средства должны находиться в защитных масках или респираторах.

– Запрещается перевозить пассажиров, которые не одели маску или респиратор.

– Не допускается перевозка в транспорте стоящих пассажиров.

– В каждом транспортном средстве должно быть обеспечено информирование пассажиров о мерах профилактики респираторных заболеваний.

– Перед каждым рейсом в каждом транспортном средстве необходимо проводить влажную уборку.

– На каждом входе в помещение автостанции следует обеспечить информирование о мерах профилактики респираторных заболеваний. Также на автостанциях следует обеспечить места для дезинфекции рук.

– В здании автостанции разрешается пребывание не больше одного человека на 10 метров квадратных. Залы ожидания остаются закрытыми. В кассах по продаже билетов обеспечиваются защитные экраны, а в очереди необходимо соблюдать дистанцию до 1,5 метра. В здание автостанции пассажиров можно будет пускать только в респираторах или защитных масках.

– Администрация автостанции должна обеспечить: постоянное наличие защитных средств у сотрудников, наличие антисептиков в санузлах, влажную уборку помещения каждые 5 часов, проветривание каждые 2 часа, временное отстранение от работы сотрудников, которые находятся в группе риска.

– Работники автостанций обязаны: дезинфицировать руки антисептиками не реже, чем раз в 3 часа, а также воздерживаться от контактов с людьми, имеющими признаки респираторных заболеваний.

Напомним, что после 22 мая в Киеве, как и в других регионах страны, начнется следующий этап ослабления карантина: начнут работать промышленные рынки.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, большие торогово-развлекательные центры нужно открывать тогда, когда начнет работать метро.