Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал информацию о письме народного депутата Александра Гереги с предложением городской власти приобрести защитные маски у "Эпицентра".

Соответствующее заявление столичный градоначальник сделал сегодня на брифинге.

“Я поднял информацию: такое письмо нардепа зарегистрировано в канцелярии Киевской городской госадминистрации 28 апреля. И мы должны его рассмотреть в установленном законом порядке и в соответствии с действующим законодательством. До этого подобных писем от депутата Гереги в КГГА не поступало”, – отметил Кличко.

Он уточнил, что во время эпидемии коронавируса в Украине – “в начале ограничительных мер”, когда был дефицит средств защиты, “Эпицентр” “благотворительно предоставил” Киеву 100 тысяч масок. Кроме того, 1 апреля КП “Фармация” закупило 50 тысяч масок у “Эпицентра” – “до того, как поступили маски, заказанные городом”.

“Маски у “Эпицентра” были приобретены КП “Фармация” не за бюджетные средства, а за счет предприятия. Для распространения в сети коммунальных аптек”, – заверил Кличко.

Он добавил, что в целом город закупал маски как у украинских производителей, так и у поставщиков из-за рубежа.

“Но, подчеркну, их приобретали не за бюджетные деньги. А за средства благотворителей и предприятия “Фармация”, – заявил Кличко.

(На видео – с 9:18)

Накануне в Сети было обнародовано письмо на бланке нардепа и совладельца “Эпицентра” Александра Гереги, которое было адресовано мэру Киева Виталию Кличко. В письме предлагалось закупить защитные средства, которые были доставлены в Украину на самолете “Мрия”, в торговой сети нардепа.

Самолет с грузом из Китая лично встречал президент Владимир Зеленский. Как оказалось, “Мрия” доставила груз для торговых центров “Эпицентр”.