#Букви розповідають про свято і обрядах Масляного тижня.

Масляна – це язичницьке свято. І спочатку її святкування у древніх слов’ян було пов’язано, за одними версіями, з прославлянням бога Сонця Ярила, за іншими – бога Велеса. А ще Масляна вважалася святом в честь Марени, язичницької богині зими і смерті.

Масляна по днях

Понеділок називається “зустріч”, і в цей день прийнято ходити в гості, інакше, згідно з повір’ям, загине домашню худобу. У понеділок влаштовували гуляння. У цей день починали пекти млинці, а перший спечений млинець обов’язково віддавали жебраку, щоб він згадав душі померлих родичів.

У вівторок – “загравання” – це день веселощів. У цей день хлопці виглядали собі наречених, а дівчата – женихів. Також в цей день по дворах ходили ряджені, які за млинці дозволяли прив’язати до віника стрічку, разом з якою “несли” з собою з дому всі хвороби, негаразди і нещастя.

Середа – “ласунка”. У цей день зять приходив до тещі на млинці. Тещі раділи, якщо зять багато їв: значить, не ледачий і працьовитий.

У четвер не можна було шити і прясти – з цього дня починалася Широка Масляна, коли всі роботи по господарству припинялися.

У п’ятницю з візитом у відповідь теща приходила в гості до зятя. Млинці в цей день пекла дочка. Теща могла прийти з своїми родичами і подругами. Зять повинен був продемонструвати свою прихильність до мами дружини.

Субота називалася “зовиці” посиденьками. Невістки в цей день запрошували на млинці до себе зовиць (сестер чоловіка), яких пригощали, розважали і дарували якийсь подарунок.

Останній день Масляної (Прощена неділя) спалюють солом’яне опудало – символ зими, що йде. На наступний день настає Великий піст. У Прощену неділю прийнято просити вибачення у всіх рідних і знайомих. На що вони відповідають: “Бог простить!”.

Увечері в неділю Прощення поминали померлих, ходили на кладовище прощатися зі своїми родичами.

Що можна робити на Масляну?

У Прощену неділю потрібно обов’язково попросити вибачення у всіх рідних і близьких і очистити свою душу перед Великим постом;

На Масляну потрібно обов’язково пекти млинці, адже вони привертають в будинок багатство;

Масляний тиждень – це вдалий час для прибирання – варто з будинку викинути весь непотріб і сміття, щоб під час Великого посту зосередитися на духовному очищенні;

На Масляну проводжають зиму – спалюють опудало, що символізує зиму, і розвіюють його попіл в поле.

Що не можна робити на Масляну?

У Масницю тиждень не можна злитися, сваритися і лихословити:

Не можна зустрічати гостей в неприбраному будинку;

В Масляну можна сидіти вдома – слід ходити в гості, приймати участь в гучних гуляннях;

На Масляну заборонено вживати алкогольні напої.

Народні прикмети

Теща повинна вдосталь почастувати зятя млинцями, тоді їх стосунки будуть хорошими.

Несподівані гості – на щастя.

Якщо на Масляну позбутися непотрібних речей, вони обов’язково повернуться обновками