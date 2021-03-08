Масленица является переходящим праздником, дата ее празднования меняется ежегодно и напрямую зависит от Пасхи. В 2021 году Великий пост у православных христиан начинается 15 марта, поэтому первый день Масленицы приходится на Международный женский день.

#Буквы собрали обычаи и традиции Масленицы.

Традиционно Масленица отмечается целую неделю накануне Великого поста. В 2021 году Масленица началась в Международный женский день – 8 марта и продлится семь дней. А вот с 15 марта начнется Великий пост, который закончится праздником Воскресения Христова.

В период Масленицы христиане готовятся к Великому посту – отказываются от мясных продуктов, зато в это время разрешаются молочные – масло, сыр, молоко, сметана.

Традиции празднования Масленицы по дням

Масленичная неделя условно разделяется на две части. Первая – узкая Масленица – длится с понедельника по четверг, а вторая – широкая – в пятницу и субботу. Первую половину недели издавна посвящали хозяйственным делам, а вот во второй половине можно было вволю отдохнуть. Считается, что хозяйки всю неделю пекли и угощали гостей блинами. Однако в основном в Украине было принято готовить не блины, а вареники с сыром и маслом.

Первый день Масленицы

В этот день свекры отправляли своих невесток посетить родителей. В понедельник устраивали гуляния. В этот день начинали печь блины, а первый испеченный блин обязательно отдавали нищему, чтобы он вспомнил души умерших родственников.

Второй день Масленицы

Этот день полностью посвящали тому, чтобы присмотреться к противоположному полу и найти себе будущую жену или мужа. Также во вторник впервые начинали призывать Масленицу. Также в этот день по дворам ходили ряженые, которые за блины позволяли привязать к венику ленту, вместе с которой “уносили” с собой из дома все болезни, неурядицы и несчастья.

Третий день Масленицы

В этот день зятья ходили в гости на блины к своей любимой теще. Именно от традиций этого дня возникло крылатое выражение “к теще на блины”. Теща радовались, если зять много ел: значит, не ленивый и трудолюбивый.

Четвертый день Масленицы

В этот день начинается Широкая Масленица. И она не проходит без игр: хороводы, песни, катание с горки, прыжки через костер. Считалось, что тот, кто останется дома и не пойдет веселиться, будет несчастный в течении целого года.

Пятый день Масленицы

А вот в этот день теща шла в гости к зятю, чтобы попробовать блинов. К тому же не одна, а с подругами, чтобы похвастаться своим любимым зятем.

Шестой день Масленицы

Невестки в этот день приглашали на блины к себе золовок (сестер мужа), которых угощали, развлекали и дарили подарок. В дом нужно было пригласить как можно больше подруг и весело провести время.

Седьмой день Масленицы

Важный день всей недели. В этот день сжигают соломенное чучело – символ уходящей зимы. На следующий день наступает Великий пост. В Прощеное воскресенье принято просить прощения у всех родных и знакомых. На что они отвечают: “Бог простит!”.

Вечером в Прощеное воскресенье поминали умерших, ходили на кладбище прощаться со своими родственниками.

Стоит отметить, что в течение недели верующим, которые собираются соблюдать пост, можно употреблять молочные продукты, но уже запрещено употреблять мясные.

Что можно делать на Масленицу?

В Прощеное воскресенье нужно обязательно попросить прощения у всех родных и близких и очистить свою душу перед Великим постом;

Нужно обязательно печь блины, ведь они привлекают в дом богатство;

Масленичная неделя – это подходящее время для уборки – следует из дома выбросить весь хлам и мусор, чтобы во время Великого поста сосредоточиться на духовном очищении;

На Масленицу провожают зиму – сжигают чучело, символизирующее зиму, и развеивают его пепел в поле

Что нельзя делать на Масленицу?

Нельзя злиться, ругаться и сквернословить;

Нельзя встречать гостей в неубранном доме;

Нельзя сидеть дома – следует ходить в гости, принимать участие в шумных гуляниях;

Запрещено употреблять алкогольные напитки.

Народные приметы

Теща должна вдоволь угостить зятя блинами, тогда их отношения будут хорошими.

Неожиданные гости – к счастью.

Если на Масленицу избавиться от ненужных вещей, они обязательно вернутся обновками