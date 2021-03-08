#Буквы собрали обычаи и традиции Масленицы.
Традиционно Масленица отмечается целую неделю накануне Великого поста. В 2021 году Масленица началась в Международный женский день – 8 марта и продлится семь дней. А вот с 15 марта начнется Великий пост, который закончится праздником Воскресения Христова.
В период Масленицы христиане готовятся к Великому посту – отказываются от мясных продуктов, зато в это время разрешаются молочные – масло, сыр, молоко, сметана.
Традиции празднования Масленицы по дням
Масленичная неделя условно разделяется на две части. Первая – узкая Масленица – длится с понедельника по четверг, а вторая – широкая – в пятницу и субботу. Первую половину недели издавна посвящали хозяйственным делам, а вот во второй половине можно было вволю отдохнуть. Считается, что хозяйки всю неделю пекли и угощали гостей блинами. Однако в основном в Украине было принято готовить не блины, а вареники с сыром и маслом.
Первый день Масленицы
В этот день свекры отправляли своих невесток посетить родителей. В понедельник устраивали гуляния. В этот день начинали печь блины, а первый испеченный блин обязательно отдавали нищему, чтобы он вспомнил души умерших родственников.
Второй день Масленицы
Этот день полностью посвящали тому, чтобы присмотреться к противоположному полу и найти себе будущую жену или мужа. Также во вторник впервые начинали призывать Масленицу. Также в этот день по дворам ходили ряженые, которые за блины позволяли привязать к венику ленту, вместе с которой “уносили” с собой из дома все болезни, неурядицы и несчастья.
Третий день Масленицы
В этот день зятья ходили в гости на блины к своей любимой теще. Именно от традиций этого дня возникло крылатое выражение “к теще на блины”. Теща радовались, если зять много ел: значит, не ленивый и трудолюбивый.
Четвертый день Масленицы
В этот день начинается Широкая Масленица. И она не проходит без игр: хороводы, песни, катание с горки, прыжки через костер. Считалось, что тот, кто останется дома и не пойдет веселиться, будет несчастный в течении целого года.
Пятый день Масленицы
А вот в этот день теща шла в гости к зятю, чтобы попробовать блинов. К тому же не одна, а с подругами, чтобы похвастаться своим любимым зятем.
Шестой день Масленицы
Невестки в этот день приглашали на блины к себе золовок (сестер мужа), которых угощали, развлекали и дарили подарок. В дом нужно было пригласить как можно больше подруг и весело провести время.
Седьмой день Масленицы
Важный день всей недели. В этот день сжигают соломенное чучело – символ уходящей зимы. На следующий день наступает Великий пост. В Прощеное воскресенье принято просить прощения у всех родных и знакомых. На что они отвечают: “Бог простит!”.
Вечером в Прощеное воскресенье поминали умерших, ходили на кладбище прощаться со своими родственниками.
Стоит отметить, что в течение недели верующим, которые собираются соблюдать пост, можно употреблять молочные продукты, но уже запрещено употреблять мясные.
Что можно делать на Масленицу?
- В Прощеное воскресенье нужно обязательно попросить прощения у всех родных и близких и очистить свою душу перед Великим постом;
- Нужно обязательно печь блины, ведь они привлекают в дом богатство;
- Масленичная неделя – это подходящее время для уборки – следует из дома выбросить весь хлам и мусор, чтобы во время Великого поста сосредоточиться на духовном очищении;
- На Масленицу провожают зиму – сжигают чучело, символизирующее зиму, и развеивают его пепел в поле
Что нельзя делать на Масленицу?
- Нельзя злиться, ругаться и сквернословить;
- Нельзя встречать гостей в неубранном доме;
- Нельзя сидеть дома – следует ходить в гости, принимать участие в шумных гуляниях;
- Запрещено употреблять алкогольные напитки.
Народные приметы
Теща должна вдоволь угостить зятя блинами, тогда их отношения будут хорошими.
Неожиданные гости – к счастью.
Если на Масленицу избавиться от ненужных вещей, они обязательно вернутся обновками
- Ранее #Буквы рассказывали о празднике и обрядах Масленичной недели.