В Израиле через три недели после начала массовой вакцинации от коронавируса COVID-19 препаратом Pfizer/BioNTech зафиксировали спад количества заражений и госпитализаций.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, исследователи страны сообщили о предварительных наблюдениях в рамках национальной программы иммунизации, которая началась 20 декабря. Уменьшение количества новых случаев и госпитализированных пациентов состоялось через 21 день после начала кампании по вакцинации, заявили ученые, отметив, что для оценки реального эффекта может потребоваться больше времени.

“Насколько нам известно, до сих пор ни одно исследование не изучало влияние кампании вакцинации на популяционный уровень и ее влияние на характер динамики пандемии. Поскольку Израиль является одной из первых стран, которые проводят кампанию вакцинации такого масштаба, мы считаем, что эта количественная оценка может представлять большой интерес для многих стран мира”, – заявили ученые из Научного института Вейцмана в Реховоте.

По состоянию на вторник 28 % израильтян, в том числе три четверти тех, кто старше 60 лет, – либо получили две дозы вакцины, либо победили коронавирус.

Используя подсчеты случаев и госпитализированных пациентов среди вакцинированных лиц, доцент кафедры биологии Израильского технологического института Техниона в Хайфе Двир Аран обнаружил, что прививка была эффективна от 66 % до 85 % в сокращении числа положительных случаев SARS-CoV-2 и была более чем на 90 % эффективна в сокращении тяжелых госпитализаций.

“Нет никаких сомнений в том, что вакцина очень эффективна в сокращении случаев заболевания, госпитализаций и смертности”, – заключил он.

По словам исследователей Weizmann, эффективность может незначительно отличаться от данных клинических испытаний в реальных условиях по нескольким причинам. Во-первых, это логистика, включая охлаждение, хранение, транспортировку и введение вакцин во время быстрого развертывания, может быть несовершенной, что снижает эффективность.

Во-вторых, у пожилых людей, которым ранее уделялось первоочередное внимание в кампании вакцинации в Израиле, потенциально был снижен ответ на вакцинацию из-за возрастного ухудшения их иммунной функции.

Также возможно, что эффективность вакцины снижается перед лицом некоторых из появляющихся штаммов вируса, включая вариант B.1.1.7, обнаруженный в Великобритании, который сейчас широко распространен в Израиле, и 501Y. V2, впервые обнаруженный в Южной Африке.