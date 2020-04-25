Массовое тестирование, которое провели среди 3 тысяч человек в штате Нью-Йорк, показало наличие антител к коронавирусу COVID-19 у каждого пятого жителя.

Об этом сообщает The New York Times.

“Если закономерность верна, результаты случайного тестирования 3000 человек повысили предположение того, что многие жители Нью-Йорка, не знали, что они заражены, уже переболели вирусом и выжили”, – заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

По словам Куомо, такая статистика может означать, что уровень смертности был намного ниже, чем предполагалось.

Несмотря на то, что надежность некоторых ранних тестов на антитела ставилась под сомнение, в последние недели исследователи в Нью-Йорке работали над разработкой и проверкой своих собственных тестов на антитела. Государственные чиновники считают, что точное тестирование на антитела является важным инструментом, помогающим определить, когда и как можно начинать перезапуск экономики, и с какого момент можно отправлять людей обратно на работу.

Тестирование в Нью-Йорке является одним из нескольких попыток чиновников общественного здравоохранения по всей стране определить, сколько людей, возможно, уже подверглось воздействию вируса, помимо тех, кто дал положительный результат.

Кроме того, результаты этого исследования соответствуют исследованиям Северо-Восточного университета, которые показали, что коронавирус циркулировал в районе Нью-Йорка и других крупных городах еще в начале февраля 2020 года.