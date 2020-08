Об этом сообщают #Буквы.

Государственный секретарь США Майк Помпео отметил, что выборы в Беларуси вызывают глубокую обеспокоенность, поскольку они не были свободными и справедливыми.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЕнани во время пресс-конференции 10 августа также выразила обеспокоенность в связи с тем, каким образом были проведены выборы.

Asked about the protests over the Belarus presidential election, McEnany says the Trump administration is "deeply concerned" about "severe restrictions on ballot access," "intimidation of opposition candidates" and "detention of peaceful protesters" https://t.co/Nj065CIsxp pic.twitter.com/12rMHVpcYq

— CBS News (@CBSNews) August 10, 2020