Госдепартамент США и Белый дом выразили обеспокоенность по поводу проведения выборов в Беларуси и призвали власти не применять силу к протестующим.

Об этом сообщают #Буквы.

Государственный секретарь США Майк Помпео отметил, что выборы в Беларуси вызывают глубокую обеспокоенность, поскольку они не были свободными и справедливыми.

“США решительно осуждает насилие против протестующих и задержания сторонников оппозиции. Мы поддерживаем демократические стремления народа Беларуси”, — написал Помпео.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЕнани во время пресс-конференции 10 августа также выразила обеспокоенность в связи с тем, каким образом были проведены выборы.

“Строгие ограничения доступа в избирательные бюллетени для кандидатов, запрет независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание кандидатов в оппозиции и задержания мирных протестующих и журналистов подавили этот процесс. Мы призываем правительство Беларуси уважать право мирно собираться и воздерживаться от применения силы”, — сказала она.

Asked about the protests over the Belarus presidential election, McEnany says the Trump administration is "deeply concerned" about "severe restrictions on ballot access," "intimidation of opposition candidates" and "detention of peaceful protesters" https://t.co/Nj065CIsxp pic.twitter.com/12rMHVpcYq — CBS News (@CBSNews) August 10, 2020

Ранее министры иностранных дел стран Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) выступили с совместным заявлением по поводу протестов в Беларуси. Они призвали власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью.