Об этом сообщают #Буквы.

Государственный секретарь США Майк Помпео отметил, что выборы в Беларуси вызывают глубокую обеспокоенность, поскольку они не были свободными и справедливыми.

“США решительно осуждает насилие против протестующих и задержания сторонников оппозиции. Мы поддерживаем демократические стремления народа Беларуси”, — написал Помпео.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЕнани во время пресс-конференции 10 августа также выразила обеспокоенность в связи с тем, каким образом были проведены выборы.

“Строгие ограничения доступа в избирательные бюллетени для кандидатов, запрет независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание кандидатов в оппозиции и задержания мирных протестующих и журналистов подавили этот процесс. Мы призываем правительство Беларуси уважать право мирно собираться и воздерживаться от применения силы”, — сказала она.

Ранее министры иностранных дел стран Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) выступили с совместным заявлением по поводу протестов в Беларуси. Они призвали власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью.