Правоохранители повысили напряжение своим массовым присутствием во время протестов в Новых Санжарах, которые произошли из-за заселения эвакуированных из Китая украинцев.

Об этом говорится в статье #Букв “Паника и блокировки в Новых Санжарах – взгляд изнутри”.

Отмечается, что по состоянию на вчера люди были очень напуганы. Страх стал первым и важнейшим мотивом для выхода на улицы и блокировки поселка.

Более того, на рассвете 20 февраля к протестующим начала подтягиваться полиция со спец. транспортом. В частности, у полиции был БТР, информация о котором еще больше подбила местных.

Именно тогда и произошла первая стычка. Полиция оттеснила протестующих, которые заблокировали въезд в поселок. По информации участников события, там состоялась потасовка, был применен слезоточивый газ и нескольких протестующих были арестованы. Все арестованные — местные молодые мужчины. В этой первой стычке пострадали также автомобили, которыми была заблокирована трасса.

Подчеркивается, что первая схватка, арест ребят и избитые автомобили стали новыми аргументами что подогревали ситуацию.

Учитывая то, что в соцсетях уже обсуждают молодых людей специфической внешности, следует заметить, что протестующие были разного возраста и в основном местные. Пенсионеры, взрослые мужчины, молодежь, студенты, старшеклассники.

Следующая схватка — произошла возле парка Победы, в центре поселка. На тот момент там было несколько десятков протестующих, которые остановили полицию живой стеной. Была попытка быстро отжать митингующих, применяя слезоточивый газ. Но среди протестующих были женщины и пенсионеры, которые стали падать от давки. На призыв: “Люди падают” полиция и протестующие остановили свои действия.

В общем собралась примерно тысяча человек, но в активном противостоянии участвовала сотня. Другие что-то кричали и наблюдали.

Отмечается, что основные вопросы, которые звучали от людей: почему мы не были проинформированы? Почему наш санаторий, который для этого не оборудован? И почему так много полиции и Нац. гвардии, если в этом нет ничего опасного?

Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.