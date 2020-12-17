Американские ученые провели уникальное исследование и выяснили, что массовые вымирания животных происходят через определенные интервалы времени. В среднем животные массово вымирают через каждые 27,5 миллиона лет.

Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале ScienceDaily.

Специалисты из Нью-Йоркского университета и Департамента глобальной экологии научного Института Карнеги (США) подчеркивают, что морские четвероногие животные (в том числе земноводные, птицы, рептилии и млекопитающие) пережили как минимум десять отдельных эпизодов массового вымирания за последние 300 млн лет.

Некоторые из них совпадают с падениями крупных астероидов, извержением вулканов и другими событиями. Ученые уверены, что эти события могут вызвать массовое вымирание или по крайней мере усиливать его.

Ученые не впервые говорят о цикличности массового вымирания животных. Однако эта теория довольно спорная.

Кроме того, все предыдущие исследования касались в основном морских организмов. Они показали, что цикличность присутствует и составляет от 26,4 до 27,3 миллиона лет за последние 260 млн лет. Чтобы проверить эту гипотезу относительно наземных животных, американские специалисты провели собственное исследование.

Специалисты применили круговой спектральный метод Стотерса и Лутца, а также другие инновационные математические модели. Выяснилось, что цикличность вымирания для наземных животных также существует. Но самое интересное, что периодичность характерна и для глобальных катаклизмов вроде ударов астероида или кометы.

По подсчетам астрофизиков, мощные удары крупных тел об Землю происходят примерно каждые 26-30 миллионов лет. Солнечная система проходит через среднюю плоскость Млечного пути. Тогда же она имеет больше шансов столкнуться с опасными астероидами и кометами.

Ученые сопоставили частоту падений крупных астероидов, вулканических извержений и других катаклизмов с частотой массового вымирания животных и установили, что между ними есть прямая связь. Они также подчеркивают, что эти выводы требуют дополнительных исследований.