Во время массовых беспорядков и захвата здания Капитолия в Вашингтоне пострадали несколько правоохранителей. По меньшей мере одна из протестующих получила огнестрельное ранение.

Об этом сообщат телеканалы CNN, Fox News и MSNBC.

По информации СМИ, после того, как протестующие ворвались в здание Капитолия, была ранена женщина.

Репортеры публиковали фото, на которых можно разглядеть раненную в крови, которую выносят на носилках.

A person on a stretcher just wheeled out with what appears to be a serious injury. pic.twitter.com/wucrpusBzE — Michael Del Moro (@MikeDelMoro) January 6, 2021

Предварительно сообщается, что это протестующая и ее ранил сотрудник правоохранительных органов.

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти подтвердил факт стрельбы.

CNN сообщает, что женщина в критическом состоянии после ранения в грудь. Издание Washington Examiner сообщает, что женщину ранили в шею.

WARNING. GRAPHIC FOOTAGE: A woman was shot in the neck in the Capitol building. pic.twitter.com/ZXet2ZlCUd — Washington Examiner (@dcexaminer) January 6, 2021

CNN также сообщает, что пострадавшие есть и среди правоохранителей. По крайней мере одного офицера госпитализировали после того, как его обрызгали перцовым газом.

Как сообщалось ранее, в среду, 6 января, в Вашингтоне проходит масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.

После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание.

Сторонники Дональда Трампа, которые прорвались в здание Капитолия, бродили по залам, фотографировались и крали вещи “на память”.