Об этом сообщат телеканалы CNN, Fox News и MSNBC.

По информации СМИ, после того, как протестующие ворвались в здание Капитолия, была ранена женщина.

Репортеры публиковали фото, на которых можно разглядеть раненную в крови, которую выносят на носилках.

A person on a stretcher just wheeled out with what appears to be a serious injury. pic.twitter.com/wucrpusBzE

