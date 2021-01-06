Об этом сообщат телеканалы CNN, Fox News и MSNBC.
По информации СМИ, после того, как протестующие ворвались в здание Капитолия, была ранена женщина.
Репортеры публиковали фото, на которых можно разглядеть раненную в крови, которую выносят на носилках.
A person on a stretcher just wheeled out with what appears to be a serious injury. pic.twitter.com/wucrpusBzE
— Michael Del Moro (@MikeDelMoro) January 6, 2021
Предварительно сообщается, что это протестующая и ее ранил сотрудник правоохранительных органов.
Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти подтвердил факт стрельбы.
CNN сообщает, что женщина в критическом состоянии после ранения в грудь. Издание Washington Examiner сообщает, что женщину ранили в шею.
WARNING. GRAPHIC FOOTAGE:
A woman was shot in the neck in the Capitol building. pic.twitter.com/ZXet2ZlCUd
— Washington Examiner (@dcexaminer) January 6, 2021
CNN также сообщает, что пострадавшие есть и среди правоохранителей. По крайней мере одного офицера госпитализировали после того, как его обрызгали перцовым газом.
Как сообщалось ранее, в среду, 6 января, в Вашингтоне проходит масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.
В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.
После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание.
Сторонники Дональда Трампа, которые прорвались в здание Капитолия, бродили по залам, фотографировались и крали вещи “на память”.
- Из-за агрессивных протесты и захвата Капитолия в Вашингтоне ввели комендантский час.
- Президент США Дональд Трамп поручил Национальной гвардии, и другим федеральным службам защиты оказать помощь в реагировании на мятежников в Капитолии США.