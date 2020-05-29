Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Отмечается, что на месте происшествия изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия.
“Сейчас задержаны 11 человек. Проводятся первоочередные следственные действия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств происшествия. На месте изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Броварского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области”, – говорится в сообщении.
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- По информации заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, в результате стрельбы в Броварах получили ранения три человека.
- Аваков заявил, что перестрелка в Броварах – это отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.