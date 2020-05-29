В ходе массовой стрельбы в Броварах задержаны 11 человек. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Отмечается, что на месте происшествия изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия.

“Сейчас задержаны 11 человек. Проводятся первоочередные следственные действия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств происшествия. На месте изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Броварского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области”, – говорится в сообщении.