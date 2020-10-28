На юге Калифорнии, в США, продолжаются масштабные природные пожары - они уже охватили площадь более 3 тысяч га и десятки населенных пунктов, люди вынуждены эвакуироваться.

Об этом сообщает The New York Times.

Самая серьезная ситуация с пожарами – в округе Ориндж.

Из-за стихийного бедствия в Сильверадо и на Голубом хребте более 90 800 жителей Ирвина эвакуировали принудительно. Всего от пожара пострадал 1 651 дом.

Во вторник власти планировали использовать самолеты для тушения пожара на Голубом хребте, поскольку погода улучшилась, а скорость ветра достигала 20 миль в час. Тем не менее, по данным пожарного округа Чино-Вэлли, по состоянию на утро вторника пожар увеличился до 8000 акров.

С начала августа в результате пожаров в штатах Калифорния, Колорадо, Айдахо, Монтана, Орегон и Вашингтон сгорело свыше 2 млн га растительности, погибли более 30 человек, сотни тысяч эвакуировались.

Эксперты связывают ухудшение ситуации с пожарами с изменением климата. По их мнению, выбросы углекислого газа и других улавливающих тепло газов в результате сжигания ископаемого топлива привели к более теплым и сухим условиям, в результате чего деревья и кусты более подвержены возгоранию.