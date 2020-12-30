В норвежской коммуне Еррум недалеко от Осло произошел серьезный оползень, в результате чего были разрушены дома и пострадали люди.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел рано утром в среду, 30 декабря, примерно в 30 км к северу от столицы Норвегии – Осло.

Оползень затронул жилой район населенного пункта Аск, где проживает около 5000 человек. Речь идет о территории в 210 000 кв. м. Как сообщает издание The Local, в результате было разрушено не менее 14 домов. По меньшей мере десять человек получили ранения. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Также есть пропавшие без вести. Изначально сообщалось, что без вести пропал 21 человек. Согласно последним данным Reuters, такими числятся 15 человек.

“Мы не знаем, находятся ли эти люди в зоне оползня, уехали ли они в отпуск или иным образом не могут связаться с полицией”, – говорится в заявлении правоохранительных органов.

Есть информация, что несколько человек оказались в ловушке, а некоторым удалось позвонить родственникам с просьбой о помощи.

В поисково-спасательной операции задействованы все имеющиеся ресурсы, включая вертолеты.

Sinkholes are my worst nightmare and this massive one swallowed some houses last night in Gjerdrum. Look at the size of it! It’s absurd. pic.twitter.com/mCjMUVsvCl — (っ◔◡◔)っ 🎄 coxy 🎄 (@coxy) December 30, 2020

Согласно данным полиции, около 700 человек были эвакуированы из этого района.

На фото с места инцидента видна большая воронка, по краям которой над пропастью свисают здания.

“Полиция расценивает это как катастрофу”, – заявил в комментарии журналистам руководитель местной полицейской операции Роджер Петтерсен, которого цитирует агентство ВВС.

В качестве причины инцидента называют большое количество осадков, которое в последние дни выпало на юге Норвегии. Это, возможно, привело к сдвигу глинистой почвы.

На происшествие отреагировала премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

“Мне больно видеть, как силы природы опустошили Еррум. Мои мысли обращаются ко всем, кто пострадал от оползня”, – написала она в Twitter.