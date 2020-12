Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел рано утром в среду, 30 декабря, примерно в 30 км к северу от столицы Норвегии – Осло.

Также есть пропавшие без вести. Изначально сообщалось, что без вести пропал 21 человек. Согласно последним данным Reuters, такими числятся 15 человек.

“Мы не знаем, находятся ли эти люди в зоне оползня, уехали ли они в отпуск или иным образом не могут связаться с полицией”, – говорится в заявлении правоохранительных органов.

Есть информация, что несколько человек оказались в ловушке, а некоторым удалось позвонить родственникам с просьбой о помощи.

В поисково-спасательной операции задействованы все имеющиеся ресурсы, включая вертолеты.

Sinkholes are my worst nightmare and this massive one swallowed some houses last night in Gjerdrum.

Look at the size of it! It’s absurd. pic.twitter.com/mCjMUVsvCl

— (っ◔◡◔)っ 🎄 coxy 🎄 (@coxy) December 30, 2020