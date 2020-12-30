Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел рано утром в среду, 30 декабря, примерно в 30 км к северу от столицы Норвегии – Осло.

Оползень затронул жилой район населенного пункта Аск, где проживает около 5000 человек. Речь идет о территории в 210 000 кв. м. Как сообщает издание The Local, в результате было разрушено не менее 14 домов.

По меньшей мере десять человек получили ранения. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Также есть пропавшие без вести. Изначально сообщалось, что без вести пропал 21 человек. Согласно последним данным Reuters, такими числятся 15 человек.

“Мы не знаем, находятся ли эти люди в зоне оползня, уехали ли они в отпуск или иным образом не могут связаться с полицией”, – говорится в заявлении правоохранительных органов.

Есть информация, что несколько человек оказались в ловушке, а некоторым удалось позвонить родственникам с просьбой о помощи.

В поисково-спасательной операции задействованы все имеющиеся ресурсы, включая вертолеты.

Фото: Reuters

Согласно данным полиции, около 700 человек были эвакуированы из этого района.

На фото с места инцидента видна большая воронка, по краям которой над пропастью свисают здания.

“Полиция расценивает это как катастрофу”, – заявил в комментарии журналистам руководитель местной полицейской операции Роджер Петтерсен, которого цитирует агентство ВВС.

В качестве причины инцидента называют большое количество осадков, которое в последние дни выпало на юге Норвегии. Это, возможно, привело к сдвигу глинистой почвы.

На происшествие отреагировала премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

“Мне больно видеть, как силы природы опустошили Еррум. Мои мысли обращаются ко всем, кто пострадал от оползня”, – написала она в Twitter.

Карта: ВВС

Фото: Reuters

Фото: АР