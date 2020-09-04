Масштабный пожар в Двуречанском лесничестве возле села Воробьевка в Харьковской области, который возник 2 сентября, локализовали.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в настоящее время открытого огня нет, проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

К тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, из них от ГСЧС 235 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлено 73 сброса (254 тонны воды).

Общая площадь, пройденная огнем, ориентировочно составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара). По данным ГСЧС, в результате пожара уничтожено 22 жилых дома в с. Воробьевка, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратилась 1 человек.