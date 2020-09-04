Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что в настоящее время открытого огня нет, проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.
К тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, из них от ГСЧС 235 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлено 73 сброса (254 тонны воды).
Общая площадь, пройденная огнем, ориентировочно составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара). По данным ГСЧС, в результате пожара уничтожено 22 жилых дома в с. Воробьевка, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратилась 1 человек.
- Ранее сообщалось, что во время масштабного лесного пожара в Харьковской области было уничтожено 20 домов. Более 50 человек эвакуированы. Ликвидация огня продолжается.