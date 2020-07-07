В масштабных пожарах на территории Новоайдарского района Луганской области предварительно погибли четыре и пострадали девять человек.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что полностью сгорели 80 дачных домов садового кооператива “Волчья яма” и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

“Предварительно четверо людей погибли и 9 человек госпитализированы в больницу”, – сообщили в ГСЧС.

К тушению пожара привлечены 361 спасатель и 85 единиц техники. К месту происшествия направили 37 автоцистерн с водой и 220 пожарных из четырех регионов – Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.