Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Исследование, проведенное учеными британских университетов Кембридж и Гринвич, предполагает, что одна только блокировка не предотвратит новую волну коронавируса.
Ученые утверждают, что ношение медицинских масок в публичных местах снизит уровень передачи инфекции.
“Наши исследования подтверждают универсальность таких мер”, – сказал Ричард Штутт, один из руководителей исследовательской группы Кембриджа.
- Напомним, что Великобритания выделит около 2 миллиардов долларов (1,65 млрд фунтов стерлингов) на разработку вакцины в рамках государственно-частного партнерства.