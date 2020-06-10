По данным исследования, проведенного в Великобритании, использование медицинских масок в масштабах страны, снизит уровень заражения COVID-19 до контролируемого уровня.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Исследование, проведенное учеными британских университетов Кембридж и Гринвич, предполагает, что одна только блокировка не предотвратит новую волну коронавируса.

Ученые утверждают, что ношение медицинских масок в публичных местах снизит уровень передачи инфекции.

“Наши исследования подтверждают универсальность таких мер”, – сказал Ричард Штутт, один из руководителей исследовательской группы Кембриджа.