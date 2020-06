Об этом сообщает издание The New York Times.

Протесты были спровоцированы убийством афроамериканца Джорджа Флойда белыми полицейскими в Миннеаполисе. Они длятся уже вторую неделю.

В эту субботу протесты охватили крупные города США – от Нью-Йорка и Вашингтона до Чикаго и Сан-Франциско.

В Вашингтоне масштабная демонстрация против расовой дискриминации может стать одной из самых массовых за последние годы в столице США.

Движение автотранспорта в центральных районах города было перекрыто. Тысячи людей вышли на акцию, держа в руках плакаты с надписями: Black Lives Matter (“Жизни темнокожих имеют значение”) и I Can’t Breathe (“Я не могу дышать” – фраза Джорджа Флойда, произнесенная им перед смертью).

Протестующие собрались у Мемориала Линкольну, а также проследовали к Белому дому, сообщает агентство Reuters. Еще одна группа демонстрантов устроила акцию протеста перед Капитолием.

Демонстранты скандировали: “Руки вверх, не стреляйте!”, “Мы идем за надеждой, а не за ненавистью” и “Я не могу дышать!”.

Протестующие собрались и на 16-й улице, ведущей к зданию Белого дома. Участок указанной улицы на днях переименовали в “Площадь Black Lives Matter” (Black Lives Matter Plaza) – в честь движения против полицейского насилия на почве расизма.

Demonstrations and protests continue across the U.S., including large-scale gatehrings in Washington, D.C. https://t.co/DxfXa9RED4 https://t.co/SyqL43sRwf

В Нью-Йорке большая толпа протестующих пересекла Бруклинский мост в нижнем Манхэттене, а также проследовала по Бродвею.

Несколько тысяч человек собрались возле Центрального парка на демонстрацию. Массовые протесты проходили по всему Нью-Йорку.

В Филадельфии демонстранты собрались на ступенях художественного музея, скандируя: “Нет справедливости, нет мира!”. Участники акции также прошли по бульвару Бенджамина Франклина к Филадельфийской ратуше.

Protestors have gone from the Art Museum, around City Hall and are now on Spring Garden working their way back towards the museum steps pic.twitter.com/sEY746g2Xr

Мэр Филадельфии Джим Кенни, а также представители полиции опустились на колено в знак солидарности с участниками массовых протестов.

This week has been humbling. It has shown me—someone who considers themselves to be progressive and an ally—that there is a great deal more for me to learn.

Black voices have been silenced for too long. We must hear those voices and act on their demands.

#BlackLivesMatter pic.twitter.com/I3r4JDqm1h

— Jim #StayHomePHL Kenney (@PhillyMayor) June 6, 2020