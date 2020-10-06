Об этом сообщают #Буквы.
ИЗ-ЗА ЧЕГО НАЧАЛИСЬ ПРОТЕСТЫ?
В воскресенье, 4 октября, в Кыргызстане прошли парламентские выборы. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что барьер в 7% преодолели только 3 партии, которые, как считается, связаны с семьей президента Сооронбая Жээнбекова и семьей Матраимовых — одной из самых влиятельных людей страны.
Сторонники 11 партий, которые не преодолели порог, не согласны с результатами выборов. Они требуют проведения повторного голосования
Днем граждане вышли на акцию протеста площадь Ала-Тоо в центре Бишкека. К вечеру на месте, по оценкам АКИpress, собралось около 6 тысяч человек. Все это время акции были мирными.
СТОЛКНОВЕНИЯ С МИЛИЦИЕЙ
“МВД призывает митингующих разойтись с площади Ала-Тоо в Бишкеке. Среди протестующих есть люди, употребляющие алкоголь и пытающиеся нарушить общественный порядок. Напоминаем, что в случае возникновения угрозы здоровью граждан или других неблагоприятных событий ответственность ложится на организаторов митинга, в частности, лидеров нескольких партий и их активных членов. Поэтому мы призываем протестующих разойтись, чтобы обеспечить безопасность граждан и не нарушать покой граждан”, — заявили в МВД.
Ближе к 21 часу, часть митингующих пытались перелезть через забор “Белого дома” (Жогорку Кенеша) — здания, где размещен как кабинет президента, так и парламент.
Когда основная часть демонстрантов попыталась сломать железные ворота, правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Позднее этот факт подтвердили в пресс-службе МВД.
“МВД призвало митингующих мирно разойтись на площади Ала-Тоо. Однако участники митинга и его организаторы пытались нарушить общественный порядок и перекрыть движение по проспекту Чуй. Затем они агрессивно двинулись по проспекту Чуй и попытались взломать железные ворота, окружавшие здание Жогорку Кенеша. Они бросали камни и пытались пройти через ворота. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность горожан, а не нарушить покой города, митингующих пришлось разогнать с помощью специального газового и звукового оборудования и водометов”, — заявили в МВД.
Министерство также повторно призвало протестующих разойтись и предупредило, что милиция находится в “режиме повышенной готовности”.
Во время разгона между протестующими и правоохранителями происходили стычки. Протестующие вступали в активную конфронтацию с правоохранителями, забрасывали камнями милиционеров и авто милиции.
С этой целью протестующие, пишет 24.kg, использовали разломанные фрагменты бордюра и мраморные плиты строящего неподалеку памятника Бишкеку баатыру.
Во время разгона был ранен один из организаторов митинга — кандидат в депутаты от одной из не прошедших семипроцентный барьер партий Жанарбек Акаев. Получив медпомощь, он присоединился к митингу.
Среди них есть госпитализированные, два авто медслужбы разбиты, по информации мэрии Бишкека, еще шесть авто повреждены.
По состоянию на полночь Минздрав сообщал о 65 пострадавших, из них 40 — представители силовых структур, двое в крайне тяжелом состоянии.
ШТУРМ “БЕЛОГО ДОМА”
В результате разгона силовикам удалось на некоторое время оттеснить митингующих от здания “Белого дома” и площади.
Однако вскоре участники протеста вернулись в еще большем количестве и взяли верх. Им удалось прорваться на территорию “Белого дома”.
Около 3 часов ночи (полночь по киевскому времени) митингующие штурмовали “Белый дом”. При этом часть собравшихся зашла в “Белый дом”, другая часть намеревалась пойти к Госкомитету национальной безопасности.
Белый дом взяли pic.twitter.com/2qfdQc0Xlv
— Aitbaeev (@aitbaeev) October 5, 2020
В это время здание “Белого дома” уже было пустым. Протестующие прогуливались по пустым кабинетам, никто не препятствовал их действиям.
Как пишет 24.kg, в “Белом доме” митингующие взламывали двери депутатских кабинетов, громили оргтехнику. После с собой выносили книги, сувениры, ценные вещи.
ШТУРМ ЗДАНИЯ ГОСКОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГКНБ нын дарбазасы талкаланды.
Спецназ чыгып эл менен экенин билдирди.
Азыркы маал.
Эл Жапаров, Исаков, Атамбаевды бошотууну талап кылууда. pic.twitter.com/YwP4S7bsBO
— Ulan Usoiun (@UlanUsoiun) October 5, 2020
Протестующие требовали освободить бывший президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, бывшего депутата Садыра Жапаров и бывшего премьер-министра Сапара Исакова.
Позднее участники протеста вывели Жапарова и Атамбаева из СИЗО. Оба прибыли на площадь Ала-Тоо, чтобы выступить перед протестующими. В это время там находилось порядка 3 тысяч человек.
К 6 часам утра по местному времени протестующие начали расходиться.
РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ
В ответ на протесты президент Сооронбай Жээнбеков согласился встретиться с лидерами партий, которые приняли участие в парламентских выборах. Встреча должна состояться утром 6 октября.