Об этом сообщают #Буквы.

В воскресенье, 4 октября, в Кыргызстане прошли парламентские выборы. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что барьер в 7% преодолели только 3 партии, которые, как считается, связаны с семьей президента Сооронбая Жээнбекова и семьей Матраимовых — одной из самых влиятельных людей страны.

Сторонники 11 партий, которые не преодолели порог, не согласны с результатами выборов. Они требуют проведения повторного голосования

Днем граждане вышли на акцию протеста площадь Ала-Тоо в центре Бишкека. К вечеру на месте, по оценкам АКИpress, собралось около 6 тысяч человек. Все это время акции были мирными.

СТОЛКНОВЕНИЯ С МИЛИЦИЕЙ

Около 20 часов по местному времени Министерство внутренних дел Кыргызстана обратилось к участникам протестов, призвав их разойтись.

“МВД призывает митингующих разойтись с площади Ала-Тоо в Бишкеке. Среди протестующих есть люди, употребляющие алкоголь и пытающиеся нарушить общественный порядок. Напоминаем, что в случае возникновения угрозы здоровью граждан или других неблагоприятных событий ответственность ложится на организаторов митинга, в частности, лидеров нескольких партий и их активных членов. Поэтому мы призываем протестующих разойтись, чтобы обеспечить безопасность граждан и не нарушать покой граждан”, — заявили в МВД.

Ближе к 21 часу, часть митингующих пытались перелезть через забор “Белого дома” (Жогорку Кенеша) — здания, где размещен как кабинет президента, так и парламент.

Когда основная часть демонстрантов попыталась сломать железные ворота, правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Позднее этот факт подтвердили в пресс-службе МВД.

“МВД призвало митингующих мирно разойтись на площади Ала-Тоо. Однако участники митинга и его организаторы пытались нарушить общественный порядок и перекрыть движение по проспекту Чуй. Затем они агрессивно двинулись по проспекту Чуй и попытались взломать железные ворота, окружавшие здание Жогорку Кенеша. Они бросали камни и пытались пройти через ворота. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность горожан, а не нарушить покой города, митингующих пришлось разогнать с помощью специального газового и звукового оборудования и водометов”, — заявили в МВД.

Министерство также повторно призвало протестующих разойтись и предупредило, что милиция находится в “режиме повышенной готовности”.

Во время разгона между протестующими и правоохранителями происходили стычки. Протестующие вступали в активную конфронтацию с правоохранителями, забрасывали камнями милиционеров и авто милиции.

С этой целью протестующие, пишет 24.kg, использовали разломанные фрагменты бордюра и мраморные плиты строящего неподалеку памятника Бишкеку баатыру.

Во время разгона был ранен один из организаторов митинга — кандидат в депутаты от одной из не прошедших семипроцентный барьер партий Жанарбек Акаев. Получив медпомощь, он присоединился к митингу.

Согласно сообщениям Минздрава , во время столкновений нападения происходили и на сотрудников “скорой”.