Международная платежная система Mastercard объявила о планах запустить в 2021 году поддержку ряда криптовалют в своей сети.

Об этом говорится в заявлении компании.

Так, Mastercard уже начала предлагать клиентам платежные карты, которые позволяют совершать транзакции с использованием криптовалют, но без использования ее сети.

“Выполнение этой работы откроет гораздо больше возможностей для покупателей и продавцов, позволяя им совершать операции с использованием совершенно новой формы оплаты. Это изменение может открыть для продавцов новых клиентов, которые уже устремились к цифровым активам”, — говорится в заявлении Mastercard.

По словам экспертов, многие криптовалюты пока не пользуются доверием основных инвесторов и широкой общественности из-за потенциальной возможности отмывания денег.

Список валют пока неизвестен, однако вице-президент Mastercard по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Радж Дамодаран отметил, что компания планирует тщательно подходить к выбору.

“В дополнение к этому, Mastercard активно взаимодействует с несколькими крупными центральными банками по всему миру, поскольку они рассматривают планы по запуску новой цифровой валюты, получившей название CBDC (цифровая валюта центрального банка), чтобы предложить своим гражданам новый способ оплаты”, – добавили в компании.