В Харькове полиция открыла уголовное производство по факту жестокого убийства 13-летней девочки - ей мать отрезала голову.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

За совершение преступления задержана мать 13-летней девочки. Сейчас с женщиной работают следователи.

Напомним, что 30 апреля рано утром по улице Полтавский шлях ходила обнаженная женщина. В одной руке она держала нож, в другой – пакет с отрезанной головой.

Кроме того, сегодня в 08:25 в полицию Дергачевского отдела поступила информация от 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.

Фото: Нацполиция

По данному факту следователи открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается осмотр места происшествия.

Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.