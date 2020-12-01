Сегодня, 1 декабря, состоится матч между донецким “Шахтером” и “ Реал Мадрид”.

Об этом сообщают #Буквы.

Встреча будет проходить в Киеве, на НСК ”Олимпийский”.

Начало матча в 19:55.

Главный арбитр поединка: Овидиу Хацеган (Румыния).

Ориентировочные составы:

“Реал“: Куртуа, Лукас, Начо, Варан, Менди, Модрич, Кроос, Каземиро, Васкес, Бензема, Винисиус.

“Шахтер“: Пятов, Додо, Матвиенко, Бондарь, Сиприано, Степаненко, Алан Патрик, Тете, Марлос, Соломон, Тайсон.

Трансляцию можно будет смотреть на телеканале Футбол 2, а также на телеканалах Футбол 1, Футбол 2 и Футбол 3 в онлайн-кинотеатре sweet.tv.

В Интернете матч будет доступен на платформах “Воля TV”, MEGOGO, “Київстар ТБ”, Vodafone TV и OLL.TV.

Интересно, что “Шахтер” уже играл с “Реалом” в одной группе – это происходило во время Лиги Чемпионов 2016-17. Первый матч в Мадриде завершился проигрышем для “горняков” (4:0), во время второй встречи во Львове футболисты Шахтера смогли немного реабилитироваться (3:4), но по итогу все же проиграли (0:4).