Об этом сообщают #Буквы.
Встреча будет проходить в Киеве, на НСК ”Олимпийский”.
Начало матча в 19:55.
Главный арбитр поединка: Овидиу Хацеган (Румыния).
Ориентировочные составы:
“Реал“: Куртуа, Лукас, Начо, Варан, Менди, Модрич, Кроос, Каземиро, Васкес, Бензема, Винисиус.
“Шахтер“: Пятов, Додо, Матвиенко, Бондарь, Сиприано, Степаненко, Алан Патрик, Тете, Марлос, Соломон, Тайсон.
Трансляцию можно будет смотреть на телеканале Футбол 2, а также на телеканалах Футбол 1, Футбол 2 и Футбол 3 в онлайн-кинотеатре sweet.tv.
В Интернете матч будет доступен на платформах “Воля TV”, MEGOGO, “Київстар ТБ”, Vodafone TV и OLL.TV.
Интересно, что “Шахтер” уже играл с “Реалом” в одной группе – это происходило во время Лиги Чемпионов 2016-17. Первый матч в Мадриде завершился проигрышем для “горняков” (4:0), во время второй встречи во Львове футболисты Шахтера смогли немного реабилитироваться (3:4), но по итогу все же проиграли (0:4).