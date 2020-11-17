Сегодня, 17 ноября, состоится футбольный матч между командами Украины и Швейцарии.

Об этом рассказывают #Буквы.

Встреча будет проходить в Люцерне, на стадионе Свисспорарена.

Начало матча в 21:45.

Главный арбитр встречи – Тасос Сидиропулос (Греция).

Трансляцию можно будет смотреть на телеканалах “Футбол 1” и “Украина”.

Сейчас Украина занимает в группе G третье место с шестью набранными пунктами.

Стоит отметить, что эпидемия коронавируса сказалась и на командном составе сборной Украины. Перед началом ноябрьского сбора из-за коронавируса и травм из команды сразу девять игроков. COVID-19 обнаружили у Ярмоленко, Цыганкова, Сидорчука, Коваленко, Соболя, Макаренко и Ризныка.

Главный тренер команды Андрей Шевченко экстренно довызвал футболистов молодежной сборной – Булецу, Назаренко и Судакова.

У Швейцарии COVID-19 обнаружили у Видмера и Лотомба. Дисквалифицированы Фройлер и Эльведи. Вызваны в команду Ланг, Эбишер и Кассами.