Мать курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в авиакатастрофе Ан-26, Ирина Золочевская поделилась подробностями о том, что произошло.

Об этом она заявила в комментарии телеканалу “Общественное-Харьков”.

“Он жив. Он спрыгнул и смог выжить”, – отметила Ирина.

“Вчера он позвонил мне в четыре часа дня и сказал:”Мама, у меня полеты будут с шести до девяти вечера”. Он был очень доволен, счастлив и ждал этих полетов”, – рассказала мать курсанта.

Она добавила, что когда увидела информацию о катастрофе, боялась, что ее сына тоже нет в живых.

По словам врачей, состояние курсанта, который выжил, стабильное.

“Состояние его оценивается как средней степени тяжести, эмоциональная перегрузка. Угрозы жизни нет, лекарств хватает. Какой-то помощи в лечении он не требует. Ожогов у него нет”, – отметил начальник военно-медицинского центра Эдуард Хоршун.