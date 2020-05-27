Об этом сообщает на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Матиосу выдал удостоверение адвоката Совет адвокатов Волынской области, решение было принято 15 мая.
Издание “Судовий репортер” сообщает, что в этот же день удостоверения адвокатов получили еще девять бывших военных прокуроров и пять бывших сотрудников Генеральной прокуратуры.
Матиос окончил юридический факультет Черновицкого государственного университета имени Юрия Федьковича, является кандидатом юридических наук.
С августа 2014 года по сентябрь 2019-го он был главным военным прокурором Украины. В октябре Матиоса уволили в запас с правом ношения военной формы.
После появления информации в СМИ об адвокатском удостоверении Матиос разместил в Facebook притчу о том, “как нужно реагировать на провокации злых людей”.
“Брутальных много… Но все пойдут на четыре буквы. Бодро и избитыми”, – написал он.
- 2 сентября Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Анатолия Матиоса с должности Главного военного прокурора.
- 23 сентября Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой Украины закон о реформе прокуратуры, который предусматривает создание Офиса Генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры, а также ликвидацию военной прокуратуры.