Об этом сообщает на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Матиосу выдал удостоверение адвоката Совет адвокатов Волынской области, решение было принято 15 мая.

Издание “Судовий репортер” сообщает, что в этот же день удостоверения адвокатов получили еще девять бывших военных прокуроров и пять бывших сотрудников Генеральной прокуратуры.

Матиос окончил юридический факультет Черновицкого государственного университета имени Юрия Федьковича, является кандидатом юридических наук.

С августа 2014 года по сентябрь 2019-го он был главным военным прокурором Украины. В октябре Матиоса уволили в запас с правом ношения военной формы.

После появления информации в СМИ об адвокатском удостоверении Матиос разместил в Facebook притчу о том, “как нужно реагировать на провокации злых людей”.

“Брутальных много… Но все пойдут на четыре буквы. Бодро и избитыми”, – написал он.