Авиакомпании МАУ нужен еще месяц, чтобы обработать все заявки от граждан, касающиеся возврата средств или обмена билетов в связи с закрытием авиасообщения из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне в интервью “Интерфакс-Украина”.

В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, как закрытие авиасообщения в связи с пандемией коронавируса, авиакомпания имеет право отменять рейсы и аннулировать бронирования пассажиров.

Взамен компания должна предложить клиенту либо обменять рейс, либо вернуть средства.

В сложившейся ситуации компания получила такое большое количество заявок, что ей потребуется еще месяц, чтобы их обработать и наладить «нормальный режим диалога» с клиентами.

С момента закрытия авиасообщения, в МАУ поступило много заявок/обращений. Сейчас на очереди еще 27 тысяч.

“Сколько пассажирских запросов сейчас удовлетворено, точной цифры не скажу. У нас с момента закрытия полетов в очереди находится порядка 27 тысяч обращений. И практически такое же количество поступало на коммуникационные площадки МАУ в первые дни этого периода”, – отметил Дыхне.

Ранее работа с клиентами в МАУ осуществлялась через колл-центры. Сейчас, в условиях карантина, колл-центры. С клиентами переписываются в мессенджерах и по электронной почте.

В один день с клиентами ведут переписку от 60 до 110 работников компании. При этом при работе колл-центра, с клиентами на связи были около 600 работников.

Таким образом, в день удается рассматривать только до 2 тысяч заявок.

“Сегодня мы обрабатываем до двух тысяч обращений в сутки, но это все еще в десятки раз меньше, чем поступает. Я думаю, что нам понадобится еще месяц работы для того, чтобы выйти в нормальный режим диалога с пассажирами, а не авральный. Потому что переписка, конечно же, более длительный процесс, чем голосовые коммуникации”, – подчеркнул он.

Клиенты МАУ еще до официального закрытия границ жаловались, что не могут дозвониться в колл-центр, чтобы получить консультацию, вернуть или обменять билет.